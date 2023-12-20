Общество

Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет 22 декабря

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей стать слушателями научно-практической конференции «Изборск и его округа», которая пройдёт 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Гости Изборска смогут услышать более 20 докладов, посвященных истории Изборска и Псковского края в разные периоды истории, познакомиться с результатами археологических исследований.

Мероприятие пройдет 22 декабря с 11:00 до 17:30 в палате Русской словесности и Православной веры во флигеле дома купца Анисимова по адресу: улица Печорская, 41а.