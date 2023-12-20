Общество

Новое пассажирское судно «Иния» для Псковской области приступило к ходовым испытания

Новое пассажирское судно «Иния», построенное для Псковской области, приступило к ходовым испытаниям, сообщается в группе объединённой судостроительной корпорации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Объединённая судостроительная корпорация

Проект реализуется по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов.

При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. «Иния» сможет принять на борт до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

«Иния» поступит в Псковскую область весной 2024 года и будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров.