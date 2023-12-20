Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бизнес-ланчи вкусные обеды
Псков кофейни и пекарни
Бытовые услуги и социальный контракт
«Академия Слуха» подарки
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Советы на зиму псковским водителям
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
ДТП кто виноват
«Зенча-Псков» кто там?
«Истфакт» Сокровища Острова
вопросы о муниципальной реформе
новое поколение сето
изменяя лик родной земли
график отпусков
 
 
 
ещё Общество 20.12.2023 15:371 Пешеходный мост через реку Пскову появится в 2024 году 21.12.2023 15:000 Оплата покупок по QR-коду Сбера стала ещё быстрее 21.12.2023 14:450 Заседание Госсовета о повышении престижа педагога состоится 27 декабря 21.12.2023 14:440 Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации 21.12.2023 14:420 «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит? ВИДЕО 21.12.2023 14:310 Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 20.12.2023 16:007 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 15.12.2023 07:001 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 11:562 Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новое пассажирское судно «Иния» для Псковской области приступило к ходовым испытания

21.12.2023 13:55|ПсковКомментариев: 0

Новое пассажирское судно «Иния», построенное для Псковской области, приступило к ходовым испытаниям, сообщается в группе объединённой судостроительной корпорации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Объединённая судостроительная корпорация

Проект реализуется по инициативе руководства Псковской области в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов.

При разработке проекта максимально использованы отечественные комплектующие и оборудование. «Иния» сможет принять на борт до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.

«Иния» поступит в Псковскую область весной 2024 года и будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 169 человек
21.12.2023, 15:040 Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков 21.12.2023, 15:000 Оплата покупок по QR-коду Сбера стала ещё быстрее 21.12.2023, 14:590 Олег Майоров: Муниципальная реформа не повлечет за собой кадровых сокращений 21.12.2023, 14:530 Акция с окунанием в проруби пройдет в Пскове 23 декабря
21.12.2023, 14:470 Виртуальные выставки «Михайловского» отмечены специалистами «Медиалогии» как лучший инфоповод-2023 21.12.2023, 14:450 Заседание Госсовета о повышении престижа педагога состоится 27 декабря 21.12.2023, 14:440 Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации 21.12.2023, 14:420 «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит? ВИДЕО
21.12.2023, 14:310 Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков 21.12.2023, 14:271 Новый цех «Велрыбпрома» будет европейского уровня 21.12.2023, 14:190 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга «Выборы президента РФ под общественным наблюдением» 21.12.2023, 14:180 Фрагменты храма XV века обнаружили археологи в центре Пскова
21.12.2023, 14:130 Наталья Мельникова усилит фракцию ЕР в областном Собрании — Армен Мнацаканян 21.12.2023, 14:000 Премиальные клиенты Сбера получат больше привилегий 21.12.2023, 13:550 Новое пассажирское судно «Иния» для Псковской области приступило к ходовым испытания 21.12.2023, 13:480 Горячая линия Деда Мороза заработала в России
21.12.2023, 13:360 Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия» 21.12.2023, 13:220 В Псковской области сохраняются высокие темпы роста ипотечного кредитования 21.12.2023, 13:180 Президентский фонд культурных инициатив поддержал еще три проекта из Псковской области 21.12.2023, 13:150 Армен Мнацаканян: Мы предупреждали Олега Басникова, нужно было работать
21.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит? 21.12.2023, 13:020 Об открытиях российских ученых рассказала врио ректора ПОИПКРО ученикам психолого-педагогических классов Пскова 21.12.2023, 13:000 Правительство Ленинградской области и Сбер объединяют усилия для повышения качества жизни в регионе с помощью ИИ 21.12.2023, 12:523 Армен Мнацаканян: Деньги есть, нужны грамотные руководители
21.12.2023, 12:430 Суд вынес приговор псковичу, сбившему ребенка у детской областной больницы в 2021 году 21.12.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о наставничестве 21.12.2023, 12:260 Онлайн-брифинг «Выборы президента РФ под общественным наблюдением» пройдет в пресс-центре ПЛН 21.12.2023, 12:170 Псковский Социальный фонд начал прием заявлений на продление единого пособия в 2024 году
21.12.2023, 12:090 Прохожая предложила великолучанке «снять порчу» и забрала ее кольцо  21.12.2023, 12:070 Псковскому композитору, автору гимна Пскова Николаю Мишукову исполняется 91 год 21.12.2023, 12:020 Новогодний фейерверк отменили в Великих Луках 21.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 декабря
21.12.2023, 12:000 Сбербанк стал лидером по выдачам POS-кредитов онлайн 21.12.2023, 12:003 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Арменом Мнацаканяном 21.12.2023, 11:510 Главные достижения Псковской области в сфере образования представил Андрей Ермаков на лекции в День региона 21.12.2023, 11:370 Проект цирка «Псковский скоморох» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив
21.12.2023, 11:282 Островичка отдала мошенникам свыше семи миллионов рублей 21.12.2023, 11:220 «Зверьё моё»: О безопасности домашних животных во время новогодних праздников. ВИДЕО 21.12.2023, 11:220 Сапоги и сабо завода «Псков-Полимер» получили знак качества «Лучшее - детям» 21.12.2023, 11:111 «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит?
21.12.2023, 11:080 Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия» 21.12.2023, 11:020 Заместители главы администрации Великих Лук избавились от приставок «и. о.» 21.12.2023, 11:000 Управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка стало удобнее 21.12.2023, 10:580 Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря
21.12.2023, 10:510 «Беседка»: Наставничество как региональная форма профессионального взаимодействия 21.12.2023, 10:470 МРОТ, пособия, ЖКХ: какие изменения ожидают псковичей в 2024 году 21.12.2023, 10:390 Бюджет города на 2024 год приняли в Великих Луках 21.12.2023, 10:350 Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования
21.12.2023, 10:324 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян об итогах работы фракции «Единая Россия» в областном Собрании в 2023 году 21.12.2023, 10:310 Гараж горел на улице Звездной в Пскове 21.12.2023, 10:280 Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат 21.12.2023, 10:240 Сладкоежка попался на краже шоколада в Великих Луках
21.12.2023, 10:220 Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов 21.12.2023, 10:130 Трех африканцев и водителя осудили в Невеле за попытку незаконно покинуть РФ 21.12.2023, 10:030 Андрей Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту 21.12.2023, 09:480 «Виновные будут наказаны»: число нападений на отделения банков заметно сократилось в СЗФО
21.12.2023, 09:375 Прокуратура объявила предостережения управляющим компаниям в Пскове 21.12.2023, 09:300 В Псковской области вырос спрос на риэлторов 21.12.2023, 09:150 Фильм про кота Матроскина выйдет в 2027 году 21.12.2023, 09:001 Каждый десятый производитель яиц и птицы закрылся в России за 3 года
21.12.2023, 08:450 В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск новогодних фейерверков 21.12.2023, 08:300 Не вернувшегося из гостей мужчину в Бежаницах нашли мертвым 21.12.2023, 08:111 В Петербурге иностранцев легализовали через систему «резиновых» гостиниц 21.12.2023, 07:540 Собственников недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
21.12.2023, 07:350 Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год 21.12.2023, 07:190 Признаки ослабления иммунитета перечислила врач 21.12.2023, 07:000 Новая мошенническая схема распространяется в Telegram 20.12.2023, 22:380 Концерт группы из Никарагуа LiberArte пройдет в Пскове 23 декабря
20.12.2023, 22:220 Браконьера поймали в Бежаницком районе за ловлей язя и плотвы 20.12.2023, 22:070 Псковичей приглашают на праздничный «Новогодний джем» 20.12.2023, 22:002 Экономист рассказал об опасности «человейников» 20.12.2023, 21:400 Перспективы сотрудничества обсудили полицейские и общественники в Великих Луках
20.12.2023, 21:350 Более 20 площадок для сбора мусора оборудовали в Печорах 20.12.2023, 21:210 Псковский фонд «Соотечественник» признан прекратившим свою деятельность 20.12.2023, 21:200 Сотрудники псковского УФСИН провели донорскую акцию 20.12.2023, 21:090 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет 22 декабря
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru