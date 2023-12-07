Туризм

Построенное для Псковской области судно «Иния» скоро начнёт проходить испытания

Новое пассажирское судно «Иния», которое производится для Псковской области, скоро начнёт проходить ходовые испытания. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Строительство началось в январе этого года на предприятии «Ушаковские верфи». В сентябре судно спущено на воду, и сейчас предоставлено экспертам для прохождения контрольных приёмок. На 14 декабря запланированы ходовые испытания.

«Иния» поступит в Псковскую область весной 2024 года, и будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров.

Комитет по туризму уже разработал водные туристические маршруты, в том числе до Талабских островов, по которым будут осуществляться ежедневные речные прогулки, добавил глава региона.

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«Иния» сможет принять на борту до 54 пассажиров. На судне также предусмотрена перевозка маломобильных групп населения: отсутствуют пороги, что значительно упрощает использование специальных средств передвижения.