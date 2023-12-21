Общество

Подарки и бонусы от Tele2 получат псковичи на новогодние праздники

Tele2 обновила программу лояльности «Больше» в Псковской области. Клиенты компании получат скидку 30% на заказы в сети «Додо Пицца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Tele2

Tele2 продолжает предоставлять клиентам дополнительные возможности в рамках программы лояльности «Больше», которая доступна всем, кто пользуется услугами оператора. Накануне новогодних праздников компания расширила список партнеров и добавила привлекательные предложения.

Клиентам Tele2 при заказах в сети «Додо Пицце» предложат 30% скидку. Пользоваться преимуществом можно каждый день до 21 января 2024 года. Предложение действует при оформлении cамовывоза на сайте или в мобильном приложении сети, а также при заказе в одной из пиццерий Пскова. Для получения бонуса от оператора необходимо зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и активировать предложение. Полученный промокод из SMS нужно сообщить сотруднику заведения, либо ввести в соответствующее поле на сайте при покупке онлайн.

Клиенты Tele2 в Псковской области регулярно получают выгодные предложения от партнеров оператора, скидки и бонусы, а также кешбэк на счет мобильного телефона. Компания сотрудничает с множеством магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов. Познакомиться с условиями участия и подобрать подходящие оферы можно в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2».

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