Общество

С новых скамеек в Детском парке в Пскове начала слезать краска, их восстановят по гарантии

Краска начала слезать с новых скамеек в Детском парке в Пскове, подрядчику направили претензию, дефекты восстановят в рамках гарантии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.

«Подрядная организация (ООО "Русслайн" из Великого Новгорода) по производству и монтажу скамеек, установленных в Детском парке, была выбрана на основе конкурсных процедур, согласно 44-ФЗ. На момент приемки выполненных работ лакокрасочное покрытие скамеек соответствовало требованиям контракта и было без дефектов», - рассказал Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что по факту выявленных дефектов лакокрасочного покрытия в адрес подрядчика уже направлена претензия. Подрядчик замечания принял, решается вопрос по срокам их устранения. Гарантия на скамейки составляет 5 лет.

Напомним, новые скамейки закупили для установки на улице Пушкина, после их переместили в Детский парк из-за возмущений горожан.