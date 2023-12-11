Общество

Новые скамейки с улицы Пушкина перенесли в Детский парк в Пскове. ФОТО

Новые скамейки, которые закупили для установки на улице Пушкина, переместили в Детский парк в Пскове после возмущений горожан, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новые скамейки в Детском парке

Напомним, скамейки закупили в рамках реализации проекта «Сердце Пскова». В ноябре их установили на улице Пушкина вместо старых скамеек, что вызвало волну возмущений со стороны горожан. Псковичи отметили, что новые скамейки не соответствуют атмосфере исторической городской улицы, и прежние подходили для нее гораздо лучше.

Смотрите также Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид

На улицу Пушкина вернули старые скамейки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прислушался к обращениям и поручил восстановить старые скамейки и вернуть их на улицу Пушкина. Новые современные скамейки решили перенести в Детский парк.

Смотрите также Новые скамейки на улице Пушкина перенесут в Детский парк Пскова

Ранее сообщалось, что на улице Пушкина в Пскове монтируют световой потолок.