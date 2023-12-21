Общество

Псковские росгвардейцы оказали помощь приюту для животных

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области постелили приют для животных «Лесопилка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы заранее выяснили, в чем нуждаются собаки, привезли различные виды корма и гигиенические принадлежности.

Сейчас в приюте находятся 140 собак разных пород, которые ждут новых владельцев.

Росгвардейцы и волонтёры договорились о продолжении сотрудничества на регулярной основе.