Псковские росгвардейцы оказали помощь приюту для животных

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области постелили приют для животных «Лесопилка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Росгвардейцы заранее выяснили, в чем нуждаются собаки, привезли различные виды корма и гигиенические принадлежности.
Сейчас в приюте находятся 140 собак разных пород, которые ждут новых владельцев.
Росгвардейцы и волонтёры договорились о продолжении сотрудничества на регулярной основе.