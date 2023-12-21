Общество

«Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 декабря. Гость студии - врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Ведущая Татьяна Иванова обсудила с ним итоги Года педагога и наставника.

В каких направлениях комитет по образованию работал в уходящем году? Чем псковский регион может похвастаться в плане работы по профориентации и воспитанию молодежи? Какая поддержка оказывалась педагогам? Об этом и многом другом - в эфире.