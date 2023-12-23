Общество

В Псковской области запретили склонение к искусственному прерыванию беременности

Проект закона «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Разработка законопроекта обусловлена важностью вопросов повышения рождаемости, укрепления института семьи, снижения количества абортов.

Документ декларирует, что в Псковской области обеспечивается защита беременной женщины от склонения к искусственному прерыванию беременности. Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Псковской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», - говорится в документе.

В связи с этим вносятся поправки и в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Предполагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Протоколы будут составлять должностные лица исполнительных органов Псковской области в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физической культуры и спорта, культуры, содействия занятости населения.

Рассматривать дела будут мировые судьи.

Законопроекты большинством голосов приняли в двух чтениях.