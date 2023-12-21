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Общество

Дорогие уговоры: псковичек защитят от склонения к аборту

22.12.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

На последней в уходящем году сессии депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят законопроекты о запрете склонения к аборту и штрафах за подобные деяния. Инициатива навеяна демографической ситуацией в регионе и стране в целом, а также необходимостью сокращения количества абортов и укрепления института семьи.

Что именно планируют запретить и зачем? В каких регионах подобные меры уже реализованы? От каких крайностей стоит отказаться, и на чём пора сосредоточиться для повышения рождаемости? Ответы на эти вопросы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Всеобщий запрет

Тема абортов не сходит с повестки дня. На всех уровнях звучат самые разные предложения вплоть до полного табу на подобные манипуляции и введения наказаний для частных клиник, в которых женщинам помогают избавиться от нежеланных детей. Ранее предлагалось убрать процедуру из системы ОМС, шла речь о необходимости получения согласия мужа на аборт и введения выплат для матерей, изменивших решение в пользу сохранения ребёнка.

Тем временем, коммерческие медцентры Крыма и некоторых других регионов добровольно перестали оказывать услуги по прерыванию беременности, доверив эту операцию государственным учреждениям. На полуострове также задумались о введении штрафов за склонение женщин к аборту, такую инициативу озвучил владыка Симферопольский и Крымский, бывший псковский митрополит Тихон. Он считает, что практику, уже введённую в некоторых субъектах РФ, следует распространить на всю страну.

Первым регионом, где запретили пропаганду абортов и установили ответственность за подобные деяния, стала Мордовия. Впоследствии аналогичные законы приняли в Тверской, Калининградской, Новгородской областях. В большинстве субъектов намерены последовать примеру коллег, Псковская область также планирует присоединиться к системе административных наказаний за склонение к искусственному прерыванию беременности.

25 декабря Псковскому областному Собранию предстоит рассмотреть соответствующий законопроект, внесённый губернатором, и принять решение относительно строгости наказания за «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к аборту путём уговоров, предложений, подкупа, обмана» - именно это подразумевается под «склонением к искусственному прерыванию беременности», согласно тексту документа.

При этом за информирование будущей роженицы о наличии медицинских и социальных показаний (например, если женщина забеременела в результате изнасилования) к данной процедуре обещают не наказывать.

Во всех остальных случаях, предусмотренных законом, предполагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в соседней Новгородской области ввели штрафы посерьёзнее - до 200 тысяч рублей). Наказывать будут в независимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.

Превентивная мера

14 декабря данный законопроект обсуждался на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Суть нововведений изложила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

«Разработка законопроекта обусловлена важностью вопросов повышения рождаемости, укрепления института семьи, снижения количества абортов. Документ декларирует, что в Псковской области обеспечивается защита беременной женщины от склонения к искусственному прерыванию беременности», – отметила она и подчеркнула, склонение к аборту будет признано угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.

Отвечая на вопросы депутатов, докладчица уточнила, что к данной работе будут привлечены представители органов исполнительной власти из разных сфер - здравоохранения, социальной защиты, образования, физической культуры и спорта, культуры, содействия занятости населения. Именно должностным лицам предстоит составлять протоколы. Рассматривать дела и выносить решения по ним будут мировые судьи.

В правительственном комитете по здравоохранению новую правовую норму одобряют и считают хорошей превентивной мерой для уменьшения количества абортов.

«Из трех женщин, кто поставлен на учет, две доходят до успешного родоразрешения, одна искусственно прерывает. За предыдущий отчетный период около 91% абортов проводилось в нашей системе здравоохранения, но порядка 9% - неучтенные аборты вне нашей системы. Стоит отметить, что с 2013 года активно работает психолог. Комитет склонен поддержать данный законопроект, направленный на повышение рождаемости и сохранения репродуктивного здоровья женщины», – озвучил позицию заместитель руководителя облздрава Денис Иванов.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих напомнил, что на данный момент все беременные женщины, намеренные сделать аборт, направляются к медицинскому психологу, после общения с которым многие пациентки отказываются от прерывания беременности.

Заместитель главного врача Псковского перинатального центра Ольга Сачкова подтвердила, что работа по снижению абортов в их учреждении проводится давно.

«Женщины проходят доабортное консультирование, есть два дня тишины. За последние пять лет после наблюдения у психолога принимали решение сохранить ребенка 5%, в 2021 их уже стало 12%, 2022 - 11%, за 11 месяцев 2023 года - 15% женщин отказались от аборта», – привела она статистику.

Игорь Дитрих предположил, что именно медицинские психологи смогут выявлять, оказывалось ли давление со стороны при принятии женщиной решения.

Ольга Сачкова согласилась, что медики смогут собирать информацию о лицах, склоняющих пациентках к абортам, однако задумалась о правомерности передачи таких сведений.

В целом парламентарии согласились, что задача архиважная, и заинтересовались, поступали ли от беременных обращения на эту тему за последние пару лет. Оказалось, что жалоб не было.

Народные избранники выразили надежду, что подобных инцидентов не будет и в дальнейшем, и рекомендовали принять законопроект о запрете склонения к абортам, а также ввести наказание за подобные деяния. По их мнению, мера превентивная, но не лишняя, и работать в этом направлении нужно сообща.

Непростая демография

По официальным данным, количество прерываний беременности в Псковской области стабильно снижается - с 2,7 тысячи в 2020 году до 1,5 тысяч в 2022-м. За последние 20 лет абортов стало меньше в 4 раза. Тем не менее, они всё ещё составляют 20% от общего числа беременностей.

«Учитывая непростую демографию региона, считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем, одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход», - констатировал губернатор Михаил Ведерников, анонсируя законопроект, и предложил депутатам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки. Речь идёт о ежемесячных выплатах малообеспеченным беременным и кормящим женщинам - по тысяче и полторы тысячи рублей соответственно на питание. Также глава региона считает необходимым внедрить систему поощрения для медработников, которым удалось убедить пациентку отказаться от прерывания беременности.

О необходимости подобных решений уже говорили эксперты и политики разных уровней: нужно не столько вводить ограничения, сколько оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

«Очень хотелось бы, чтобы инициативы по профилактике абортов уходили в плоскость социально-экономических мер поддержки, увеличения заинтересованности женщин в рождении ребёнка», - отмечала врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова в программе «Дневной дозор» на радио «ПЛН FM».

Аналогичного мнения придерживается уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов: для улучшения демографической ситуации в стране требуется разносторонняя поддержка семей с детьми.

«В первую очередь, это решение жилищного вопроса, нормальные социальные пособия и хорошая инфраструктура для воспитания и гармоничного развития детей», - заявил омбудсмен.

Он также добавил, что в вопросе прерывания беременности выбор должен оставаться за женщиной. Каждая беременная должна получать правовые, медицинские, психологические консультации в специализированных государственных учреждениях, и именно на основании этих сведений принимать окончательное самостоятельное решение.

Напомним, идея ограничения прав в виде полного запрета на аборты, которая активно обсуждалась некоторое время назад, не нашла всесторонней поддержки. Отмечалось, что подобное решение может поспособствовать не росту рождаемости, а увеличению количества подпольных процедур и, как следствие женской смертности.

«Многократно уже были ситуации, когда запрещались аборты, и общеизвестно, к чему это приводило. Росту криминальных абортов, женщины умирали от сепсиса, становились бесплодными. Увеличения рождаемости это не давало. В Польше тоже запрет - это вызывает проблем больше, чем разрешение проблем с демографией», - заявил депутат Псковского областного Собрания, ранее работавший врачом станции скорой помощи, Артур Гайдук на предыдущей сессии регионального парламента. Тогда же он предложил обратить внимание на более важные проблемы, к примеру, снижение количества педиатров.

Его коллега, депутат облсобрания и бывший главный врач Псковской областной больницы Виктор Антонов также уверен, что запретами проблему не решить, впрочем как и административными наказаниями. «Ничего запрещать нельзя. Если человек взрослый, он сам принимает решение, это личное дело каждого», - заявил он.

О необходимости предоставления выбора и соблюдения прав женщин говорил президент России Владимир Путин в ходе декабрьской пресс-конференции, в этом году объединённой с прямой линией. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова впоследствии заявила, что задача государства - сделать так, чтобы беременные делали нравственный и ценностный выбор в пользу рождения детей.

Кто кого принуждает?

Закон о запрете склонения к абортам не исключает возможности выбора, однако вызывает массу вопросов. Так, перинатальный клинический психолог Оксана Старостина, которая занимается доабортным консультированием, ни разу не встречала в профессиональной среде открытого принуждения к аборту. Как правило, в принятии решения сохранить или оставить ребёнка большую роль играют не врачи, а ближайшее окружение женщины. «В семье - да, муж, родители предлагают женщине сделать выбор в пользу аборта. Я знаю матерей, которые приводят дочерей на аборт. Приходили молодые люди, которые склоняли своих девушек к такой процедуре», - поделилась Оксана Старостина. Она подчеркнула, что задача психолога - помочь сделать осознанный выбор, право на который у женщины обязательно должно быть.

По мнению психолога, есть ряд спорных моментов относительно новшеств. Во-первых, не слишком понятно, что подразумевает формулировка «склонение к аборту» и как это будет отслеживаться. Во-вторых, не произойдёт ли так, что простой вопрос врача «сделаете аборт или сохраните?» будет рассматриваться как нарушение закона.

Многодетная мать, правовик Ульяна Михайлова также обратила внимание на расплывчатость формулировок. Как понять, что какая-то конкретная беседа, выраженное вслух мнение, позиция третьего лица побудили женщину прервать беременность? «Субъективная оценка не может быть законодательно описана, здесь будет огромная зона для злоупотреблений, плохого толкования, будет зависеть от понимания конкретного следователя, оперативного работника, судебного представителя», - озвучила она опасения.

По мнению Ульяны Михайловой, лучше пойти другим путём. Создавать условия для женщин, чтобы они были «сильными, уверенными, умными, образованными, с правильными ориентирами». И в случае необходимости могли бы получить поддержку государства в должном объёме, чтобы не думать об аборте.

Оксана Старостина добавила: нужна продуманная программа профилактики на всех уровнях, начиная со школы. Она напомнила, что сейчас любая россиянка вправе бесплатно сделать аборт на сроке до 12 недель. «Если это разрешено, предложено, оплачено государством, считается медицинской манипуляцией, не осуждается, даётся выбор, не профилактируется никак, то один час в кабинете психолога мало что может изменить. Хотя, конечно, есть решения в пользу сохранения беременности после беседы с психологом», - отметила специалист.

По её словам, многие женщины идут на аборт по причине «не хочу», и в таких случаях разговоры, как правило, бессмысленны. «Её главная причина - она больше не хочет быть матерью, значит, в нашем обществе что-то сломалось. Причём об этом говорят матери, любящие своих детей», - вздохнула Оксана Старостина. Ранее она уже описывала портрет среднестатистической псковички, не желающей рожать ребёнка. Чаще всего это женщины, имеющие одного и более детей.

Психолог констатировала, что проблема гораздо глубже, и запретами, штрафами и даже материальной помощью беременным и кормящим ее сложно решить. Нужно что-то менять на уровне ценностей.

Президент обозначил три направления по повышению рождаемости - модернизация родильных отделений и женских консультаций, пропаганда традиционных ценностей и поддержка семей с детьми. Именно на этом сейчас следует сосредоточиться органам власти, в том числе на местах. Вероятно, и закон, запрещающий склонение к абортам, не будет лишним. При этом хотелось бы, чтобы за ним последовали и другие меры, которые помогут женщинам принимать решения в пользу материнства.

Ульяна Лаблюк

Теги: #медицина #законопроект #психолог #аборты
Источник: Псковская Лента Новостей
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