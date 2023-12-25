Общество

Себежский суд постановил выдворить за пределы РФ шестерых сирийцев

Себежский районный суд постановил принудительно выдворить с территории Российской Федерации шестерых граждан Сирийской Республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

У иностранцев не было документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации. Их выявили 19 декабря. Суд признал граждан Сирийской Республики виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Нарушителей подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы РФ.