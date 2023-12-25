Общество

Борис Елкин: Торговый центр на Четырех углах строить не собираются

На месте бывшего рынка на Четырех углах в Пскове нужно расположить что-то туристическое. Торговый центр там строить не собираются. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы открыты для предложений. Место знаковое, стоящее. Кто-то просит там благоустройство, через дорогу там большой сквер с музыкальным фонтаном. Надеюсь, весной, когда мы его запустим, он будет радовать гостей и горожан. Поэтому там напрашивается что-то интересное, деловое, с элементами благоустройства. Торговый центр там "бабахать" никто не хочет. Там должно быть что-то, связанное с туризмом. Это фактически центр города, до Кремля - только мост перейти. А учитывая, что там теперь дополнительное место притяжения – фонтан, то народу там будет много», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что на данный момент продолжается судебный процесс по сносу крытого рынка на Четырех углах. Кто побеждает в этом процессе – город или собственник – пока, по мнению градоначальника, судить сложно.