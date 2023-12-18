ООО «Фавор» вновь обжалует решение о сносе крытого рынка на Четырех углах

ООО «Фавор» будет обжаловать решение Арбитражного суда Псковской области о признании законным постановления администрации города Пскова о сносе крытого рынка на Четырех углах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор ООО «Империал» Николай Рассадин.
Напомним, согласно постановлению городской администрации, ООО «Фавор» обязано демонтировать крытый рынок в течение 15 дней со дня получения постановления.
Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове. Решение поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд.
В обосновании сказано, что земля изначально выдавалась под рынок, а не под капитальное строительство. Суд постановил, что постройка первоначально была размещена в качестве временной, а признаки ее капитальности — вспомогательны. Поэтому объект потерял статус недвижимости, а «Фавор» утратил право называться его собственником.
Росреестр отменил регистрацию договора аренды ООО «Фавор» с ООО «Империал» на основании решения арбитражного суда.