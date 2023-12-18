Общество

ООО «Фавор» вновь обжалует решение о сносе крытого рынка на Четырех углах

ООО «Фавор» будет обжаловать решение Арбитражного суда Псковской области о признании законным постановления администрации города Пскова о сносе крытого рынка на Четырех углах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор ООО «Империал» Николай Рассадин.

«Думаю, это решение принято без учета фактов, которые были указаны в исковом требовании руководителями ООО "Фавор". Мы считаем, что это незаконное решение, и ООО "Фавор" будет подавать апелляцию. Судя по всему, администрация делает все, чтобы мы лишились собственности, чтобы эта территория полностью перешла под контроль администрации, хотя у ООО "Фавор" есть действующий договор аренды, он признан судом действующим, но администрация пытается этот участок взять под контроль. Судебное решение вызывает удивление. Если почитать полностью материал суда, то можно отметить, что есть факты, которые судья игнорирует и не признает во многих процессах по этому участку, вопросов очень много», - сказал Николай Рассадин.

Напомним, согласно постановлению городской администрации, ООО «Фавор» обязано демонтировать крытый рынок в течение 15 дней со дня получения постановления.

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Ранее Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове. Решение поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд.

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В обосновании сказано, что земля изначально выдавалась под рынок, а не под капитальное строительство. Суд постановил, что постройка первоначально была размещена в качестве временной, а признаки ее капитальности — вспомогательны. Поэтому объект потерял статус недвижимости, а «Фавор» утратил право называться его собственником.

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Росреестр отменил регистрацию договора аренды ООО «Фавор» с ООО «Империал» на основании решения арбитражного суда.