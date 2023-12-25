Общество

Социальный портрет мобилизованного представило Минобороны

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием, в среднем ему 35 лет, следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них более 33 тысяч прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей, пишет РБК.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).

Работа на момент начала мобилизации была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более десяти лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.

Что касается новой волны мобилизации, то в ней необходимости на сегодня нет, заявил Путин на подведении итогов года 14 декабря. По его словам, власти начали кампанию по привлечению добровольцев: планировали привлечь 412 тысяч, «а пришли 468 тысяч». Из призванных в рамках частичной мобилизации 244 тысяч находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью, сообщил президент.