Общество

На сегодняшний день в мобилизации необходимости нет - Путин

41 тысячу мобилизованных уволили со службы в связи с достижением ими определенного возраста и по состоянию здоровья, заявил президент России Владимир Путин сообщил в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

Фото: пресс-служба Кремля

«Я понимаю, что вопрос о мобилизации чувствительный. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали 300 тысяч человек. По началу было много иронии, смешков, прилепили название к этим людям — "мобики", я это прекрасно помню. Что я могу сказать: отлично воюют ребята! 14 Героев РФ из числа мобилизованных, я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства. По моему, 244 тысячи находятся сейчас напрямую в зоне спецоперации, сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них оказалось много хороших специалистов, люди очень востребованы. 41 тысяча уволены в связи достижением определенного возраста, по состоянию здоровья и так далее», - сказал Путин.

Президент напомнил, что в России проводится широкая кампания по привлечению молодых людей к военной службе на добровольной основе — по контракту. До конца года планировалось привлечь чуть более 400 тысяч человек. По словам Путина, этот план уже перевыполнен.

«На вчерашний вечер, мне доложили, 486 тысяч набрано, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается. 1,5 тысячи ежедневно по все стране! Добровольцы заключают контракт на 2-3 года, они так называются — добровольцы, хотя все по сути — герои и воины Отечества. Все вместе — под полмиллиона человек к концу этого года, ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости в ней нет», - сказал президент.