Общество

Медоборудование для борьбы с сахарным диабетом поступило в Псковскую область

В Псковскую область по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» поступило первое медицинское оборудование. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фото:Telegram-канал Марины Гаращенко

Семь анализаторов гликированного гемоглобина поставлены в районные и межрайонные больницы.

«Измерение гликированного гемоглобина — идеальный биомаркер риска развития сахарного диабета, а контроль его уровня помогает врачам выбирать стратегию лечения, пациентам — избежать риска возникновения осложнений, увеличить продолжительность жизни», - сообщила Марина Гаращенко.

Председатель добавила, что поставки медицинского оборудования для борьбы с сахарным диабетом продолжатся в январе и феврале 2024 года.