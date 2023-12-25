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Общество

Медоборудование для борьбы с сахарным диабетом поступило в Псковскую область

28.12.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковскую область по федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» поступило первое медицинское оборудование. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фото:Telegram-канал Марины Гаращенко

Семь анализаторов гликированного гемоглобина поставлены в районные и межрайонные больницы.

«Измерение гликированного гемоглобина — идеальный биомаркер риска развития сахарного диабета, а контроль его уровня помогает врачам выбирать стратегию лечения, пациентам — избежать риска возникновения осложнений, увеличить продолжительность жизни», - сообщила Марина Гаращенко. 

Председатель добавила, что поставки медицинского оборудования для борьбы с сахарным диабетом продолжатся в январе и феврале 2024 года.

Теги: #сахарный диабет
Источник: Псковская Лента Новостей
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