Общество

Александр Борисов передал новогодние подарки для детей участников СВО из Куньинского района

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов передал новогодние подарки для детей участников СВО из Куньинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Подарки получили несколько семей из поселка Кунья.

Также Александр Борисов исполнил мечту великолучанина об электронном конструкторе.