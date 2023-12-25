Стало известно, где в Псковской области установят 10 вышек мобильной связи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал список деревень, которые стали победителями голосования за установку вышек мобильной связи в рамках президентской программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».
«В 2024 году будет установлено 10 вышек:
– в Гдовском районе (деревня Тупицино);
– в Дедовичском районе (деревня Красные Горки);
– в Печорском районе (деревня Залесье);
– в Себежском районе (деревня Чернея);
– в Струго-Красненском районе (деревня Сиковицы);
– в Куньинском районе (деревня Пухново);
– в Псковском районе (деревня Быстрецово);
– и сразу 3 вышки появятся в Опочецком районе (деревни Бездедово, Болгатово и посёлок Приозёрный)», - написал губернатор в своем Telegram-канале и поблагодарил жителей за активное участие в голосовании.
«Сделаем всё, чтобы как можно быстрее установить и запустить вышки связи», - пообещал глава региона.