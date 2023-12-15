Общество

В Псковской области установлены еще три вышки сотовой связи

Последние 3 вышки (из запланированных на этот год) установлены и введены в эксплуатацию в рамках федеральной президентской программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, вышки установлены в деревнях Станки (Дедовичского района), Чернецово (Дедовичского района) и Кулье (Печорского района).

«В следующем году в Псковской области в рамках этой же программы будет установлено еще 10 вышек. Перечень населенных пунктов до 18 декабря утвердит Минцифры России», - написал глава региона в своем телеграм-канале.