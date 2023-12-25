Общество

Для приема заявок при отключении электроэнергии в Псковской области задействуют телефон 122

В Псковской области принято решение задействовать телефон 122 для приема заявок по вопросам отключения электроэнергии. В голосовом меню единого номера 122 на кнопке «1» с 1 января добавляется соответствующее подменю. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников, пояснив, что погода в праздничные выходные дни не раз будет меняться, поэтому руководство региона и соответствующие службы заранее готовятся встречать вызов стихии.

«Режим работы горячей линии – с 8 утра до 20 часов. Главное: если вы звоните по вопросу отключения электричества, называйте полный адрес (район, город или посёлок, улицу и номер дома), свои ФИО и контактный номер телефона», - написал глава области в своем Telegram-канале.

Все заявки будут сразу же направляться в ресурсоснабжающую организацию.

В ночное время звонки будет принимать робот, с утра они будут прослушиваться и обрабатываться операторами. Звонок на номер телефона 122 бесплатный для всех жителей региона.