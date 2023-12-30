Общество

Почти 100 врачей трудоустроились в Псковской области в 2023 году

94 врача и 120 средних медицинских работников впервые трудоустроились в государственную систему здравоохранения в Псковской области в 2023 году, это на 35 человек больше, чем в 2022. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Кроме того, год от года увеличивается количество студентов, которые обучаются в рамках целевых программ, то есть после выпуска они должны будут отработать в больницах Псковской области не менее пяти лет.

Сейчас в Псковской области насчитывается порядка 700 целевиков, которые обучаются в медицинских вузах.