Общество

Несколько тонн фруктов отправили в зону СВО из Псковской области

Несколько тонн фруктов отправили в зону проведения специальной военной операции из Псковской области. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Незадолго до нового года армянская община вместе с предпринимателем Самвелом Аветяном решили порадовать бойцов, отправили в зону СВО несколько тонн фруктов. Сегодня от наших доблестных гвардейцев пришел отчет – всё получили», - сообщил Армен Мнацаканян.