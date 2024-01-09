Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Академия Слуха» подарки
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Два хита псковской кухни
2023 полититоги
как пользоваться газом
коронные фразы
«Истфакт» Сокровища Острова
новое поколение сето
Господин Рейтингомер
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
влиятельная сотня
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 09.01.2024 13:320 Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик 10.01.2024 13:100 Kаши по старинным и семейным рецептам попробуют гости гастрофестиваля в Порхове 10.01.2024 12:500 До +2 градусов обещают синоптики в Псковской области 11 января 10.01.2024 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев? 10.01.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Всей семьей» 10.01.2024 11:360 День открытых дверей организует Псковский филиал университета ФСИН России
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Всей семьей»

10.01.2024 12:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. По этому поводу общественная организация «Я помогаю детям» инициировала большой проект «Всей семьей», к которому присоединилась и Псковская область.

Почему государство уделяет такое внимание именно семье и именно сейчас? Какие основные трудности сейчас испытывают псковские семьи? Какие меры поддержки сейчас оказывает государство по линии семьи? Какие задачи призван решить проект «Всей семьей» и как стать его участником? Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

Трансляция завершена.

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 112 человек
10.01.2024, 13:220 Названа причина аварии на водопроводе на улице Байкова в Пскове 10.01.2024, 13:120 Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ 10.01.2024, 13:100 Kаши по старинным и семейным рецептам попробуют гости гастрофестиваля в Порхове 10.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Артуром Гайдуком
10.01.2024, 12:570 Путин рассказал об отмене своей поездки в Якутию из-за нелетной погоды 10.01.2024, 12:530 Более 60 пожаров произошло в Псковской области за новогодние выходные, погибли три человека 10.01.2024, 12:500 До +2 градусов обещают синоптики в Псковской области 11 января 10.01.2024, 12:460 Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года
10.01.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев? 10.01.2024, 12:270 Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69% 10.01.2024, 12:250 Драка после сельской дискотеки обернулась для россиянина уголовным преследованием 10.01.2024, 12:170 В порту Петербурга изъяли более тонны кокаина на 11 млрд рублей
10.01.2024, 12:140 Первенство по мини-баскетболу среди школьников пройдет в Пскове 10.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Всей семьей» 10.01.2024, 12:030 Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о готовности теплосетей к отопительному сезону 10.01.2024, 11:590 Пскович забрал из магазина банку энергетика, угрожая ножом
10.01.2024, 11:540 Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры 10.01.2024, 11:530 В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 10.01.2024, 11:490 Финальный областной этап проекта «Мини-футбол – в школу» пройдет под Псковом 10.01.2024, 11:420 «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?
10.01.2024, 11:380 ГК «Кабош» вошла в тройку лучших компаний в рейтинге 50 best tastes of Russia 10.01.2024, 11:360 День открытых дверей организует Псковский филиал университета ФСИН России 10.01.2024, 11:230 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 10.01.2024, 11:160 В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты - главком ВМФ
10.01.2024, 11:000 Путин впервые посещает Чукотку 10.01.2024, 10:570 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась во время новогодних праздников 10.01.2024, 10:530 Дело о банкротстве группы компаний «Кабош» прекращено 10.01.2024, 10:510 Ресторан «Гельдт» продолжает набор сотрудников
10.01.2024, 10:480 Псковский облсовпроф помог взыскать почти миллион рублей в пользу пострадавшего работника 10.01.2024, 10:410 Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за оттепели 10.01.2024, 10:360 «Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей» 10.01.2024, 10:310 На грани выдворения из Латвии оказались несколько тысяч россиян
10.01.2024, 10:130 Убийство, полсотни пожаров, пропавший ребенок: как прошли новогодние каникулы в Псковской области 10.01.2024, 10:030 Как китайские автомобили справляются с русскими морозами, раскрыл эксперт  10.01.2024, 09:500 Более 600 социальных объектов подключили к Сети в Псковской области 10.01.2024, 09:400 Российский аналог «Википедии» хотят открыть в полномасштабной версии 15 января
10.01.2024, 09:301 Морозные каникулы 10.01.2024, 09:150 Как платить меньше при отключении тепла и горячей воды, рассказал юрист 10.01.2024, 09:000 Двухэтажный жилой дом горел в Печорах из-за короткого замыкания 10.01.2024, 08:470 Вложения в биткоин оказались самыми прибыльными в 2023 году
10.01.2024, 08:360 Состояние фасадов Стефановской церкви Мирожского монастыря показали реставраторы 10.01.2024, 08:220 Социальные полки с бесплатными продуктами могут появиться в России 10.01.2024, 08:110 Рождественский мясоед: что строго запрещено в этот день 10.01.2024, 07:540 Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни
10.01.2024, 07:350 Как правильно прогреть машину в мороз, объяснил автоэксперт 10.01.2024, 07:190 Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО 10.01.2024, 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно 09.01.2024, 22:001 В Южной Корее запретили есть собак
09.01.2024, 21:570 Водоснабжение восстановили в многоквартирном доме на улице Байкова в Пскове 09.01.2024, 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие 09.01.2024, 21:430 Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту 09.01.2024, 21:400 Продолжается прием заявок на участие в поэтических чтениях в Псковской областной библиотеке
09.01.2024, 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024, 21:220 Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова 09.01.2024, 21:200 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт 09.01.2024, 21:002 Рекордный за 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023 году
09.01.2024, 20:402 Выводы о частицах нанопластика в воде прокомментировало руководство «Союзнапитков» 09.01.2024, 20:200 Рождество Христово в русской литературе станет темой лекции в Пскове 09.01.2024, 20:000 Есть фрукты при перепадах погоды рекомендовала представитель ВОЗ 09.01.2024, 19:531 Историк проведет в Изборске лекцию «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…»
09.01.2024, 19:410 Водитель Mitsubishi проехал на «красный» и влетел в ГАЗель в центре Великих Лук 09.01.2024, 19:400 Сироты при Псковском гарнизонном батальоне «читали зады» в 1802 году 09.01.2024, 19:200 Выставка живописи в стиле нонфигуративности откроется в Пскове 09.01.2024, 19:160 Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове
09.01.2024, 19:000 О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам 09.01.2024, 18:570 Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области 09.01.2024, 18:450 Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове 09.01.2024, 18:380 Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор
09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове 09.01.2024, 18:180 Хор из Петербурга выступил в усадьбе Вечаша в Плюсском районе 09.01.2024, 18:150 Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников, рассказала психолог 09.01.2024, 18:001 Что делать при задержке авиарейса, объяснили в Роспотребнадзоре
09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 09.01.2024, 17:480 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун. ВИДЕО 09.01.2024, 17:400 Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове 09.01.2024, 17:311 Почти 15 млн человек посетили кинотеатры в новогодние праздники в РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru