Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Всей семьей»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. По этому поводу общественная организация «Я помогаю детям» инициировала большой проект «Всей семьей», к которому присоединилась и Псковская область.

Почему государство уделяет такое внимание именно семье и именно сейчас? Какие основные трудности сейчас испытывают псковские семьи? Какие меры поддержки сейчас оказывает государство по линии семьи? Какие задачи призван решить проект «Всей семьей» и как стать его участником? Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

Трансляция завершена.