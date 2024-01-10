Общество

Фигурист Илья Авербух провел лекцию в Псковском техническом лицее

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух провел сегодня, 10 января, лекцию в Псковском техническом лицее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Мероприятие прошло в рамках акции «Достижения России», которая является частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия» и проводится Российским обществом «Знание».

На лекции собралось около 200 слушателей. Спортсмен поделился со школьниками своей историей успеха, рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть, о своих наставниках, учителях. Ребята смогли задать свои вопросы фигуристу и узнали о возможностях, которые открываются для молодежи в сфере спорта.

В рамках акции «Достижения России» эксперты разных отраслей рассказывают молодежи о выдающихся соотечественниках, научных достижениях, инновационных разработках, традициях и культурном наследии родных мест.

Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.