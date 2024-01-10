Общество

Знаменитый российский фигурист посетил Псковский музей

Сегодня, 10 января, Псковский музей-заповедник посетил особенный гость – знаменитый российский фигурист Илья Авербух. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Вместе с музейщиками фигурист прошелся по залам картинной галереи и главного здания музея, познакомившись с основными экспозициями, на которых представлены легендарные сокровища из фондовых коллекций. Сопровождала гостя лично генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она провела экскурсию по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», рассказывающей об истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян. Илья Авербух увидел иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края. После этого, гостя провели по залам картинной галереи, где представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.

«Я очень впечатлен коллекциями Псковского музея и проведенной экскурсией. Благодарю Светлану Евгеньевну! Жаль, что сейчас недостаточно времени, чтобы посмотреть все. Думаю, нужно будет обязательно еще раз приехать в Псков, но уже в спокойной обстановке и со всей семьей, чтобы без спешки пройтись по музею и увидеть все экспонаты», – поделился Илья Авербух в конце встречи.

Светлана Мельникова поблагодарила гостя за то, что нашел возможность посетить музей, несмотря на плотный график, и подчеркнула, что музейщики будут рады вновь принять у себя дорогих гостей.