Общество

Свыше 70% псковичей находятся в позитивном карьерном настроении — опрос

71% опрошенных в Псковской области уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой зимой и весной. Не могут разделить такую уверенность 29% местных соискателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«Что касается региональных настроений, то пессимистичнее всего настроены соискатели из Москвы. Стабильнее всего себя ощущают респонденты из Дальневосточного ФО. Между тем если сравнивать настроения жителей СЗФО с жителями других регионов, то видно, что всё-таки восприятие карьерных перспектив у местных респондентов хуже, чем в общем по стране. Возможно, такие не самые позитивные взгляды связаны с тем, что уровень конкуренции в центральных регионах, которые в том числе являются точками притяжения для иногородних работников, выше, чем в региональных центрах. Так, например, конкуренция среди местных соискателей в регионах СЗФО в сфере масс-медиа достигает 24 резюме на вакансию, среди маркетологов – более 15 человек на место, в области образования и среди юристов – также более 12 человек. В это же время, в северной части страны эти показатели ниже. При этом интересно, что именно жители Псковской области оказались более уверенными в себе и своей карьере, чем москвичи и петербуржцы», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

В разрезе профсфер: cамые мрачные настроения на рынке труда в начале этого года (как и в конце 2023) по-прежнему испытывают работники сферы искусства и ИТ. Также негативные настроения зафиксированы у работников сферы консалтинга и топ-менеджеров.

С другой стороны, позитивнее остальных настроены соискатели из сферы розничной торговли, туризма, общепита, строительства, а также работники автобизнеса и представители рабочих профессий.