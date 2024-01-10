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Общество

Почти 150 ветеранов получили выплату к 80-летию освобождения Ленинграда в Псковской области

11.01.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Отделение СФР по Псковской области перечислило всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории региона, выплату к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Согласно указу президента, выплата составляет 50 тыс. рублей и разово предоставляется награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Практически все ветераны получили средства до новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Деньги перечислили вместе с пенсией за декабрь, доставка которой осуществлялась с начала прошлого месяца. В результате к середине декабря большинство ветеранов уже получили юбилейную выплату. Прежде всего, средства перевели через банки. Доставка через почтовые отделения продолжалась почти до конца месяца. Льготникам, которых почтальон не застал дома перед Новым годом, праздничная выплата повторно доставляется с 3 января вместе с пенсией. Курьеры будут разносить выплаты вплоть до 25 января.

Всего, по данным ОСФР по Псковской области, юбилейная выплата направлена 146 ветеранам, проживающим на территории региона. Из них 144-м награжденным выплата установлена за знак «Жителю блокадного Ленинграда», 2 получателя имеют медаль «За оборону Ленинграда».

Напомним, что 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться в этом году 27 января. Блокада Северной столицы длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады, по разным данным, погибли от 600 тыс. до 1,5 млн горожан.

Теги: #выплаты #ветераны
Источник: Псковская Лента Новостей
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