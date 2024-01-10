Общество

Руководитель сменился в «Псковжилстрое»

В руководящем составе АО специализированный застройщик «Псковжилстрой» перед Новым годом произошли изменения. Исполняющий обязанности генерального директора Александр Овчинников покинул свой пост, его место занял первый заместитель гендиректора Игорь Гейбер, следует из данных на сайте rusprofile.ru.

Игорь Гейбер. Фото: «Псковжилстрой»

Игорь Гейбер назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора «Псковжилстроя» с 19 декабря 2023 года.

Добавим, акционерное общество специализированный застройщик «Псковжилстрой» создано в 2009 году. Это одна из ведущих строительных компаний, работающих в Псковской области. Компания специализируется на проектировании и строительстве жилищных комплексов.