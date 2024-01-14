Общество

Андрей Беляев: На форуме «Малая Родина — сила России» обозначены все животрепещущие для регионов темы

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в кулуарах всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» отметил важность таких мероприятий для всех руководителей муниципальных образований. Форум стартовал в Москве 15 января.

«Благодарю правительство Российской Федерации и правительство Псковской области за возможность поучаствовать в дискуссиях, мероприятиях и совещаниях, которые будут проходить в течении всего дня. Здесь обозначены все животрепещущие темы, и каждый руководитель региона, муниципального образования может найти для себя основные темы, которые стоят наиболее остро», – рассказал Андрей Беляев.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.