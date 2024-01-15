Общество

Лишь 15% школ в России имеют вторую смену — Кравцов

Лишь 15% школ в России имеют вторую смену, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

«Программа строительства школ идет по плану - это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% – вторая смена», - приводит слова Кравцова «Интерфакс».

Он также отметил, что ежегодно в России капитально ремонтируется порядка 1,5 тысячи школ.

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Кроме того, Минпросвещения планирует ввести новую программу повышения квалификации педагогов «За горизонтами предмета», по непрофильным предметам.

«На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам. Она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса. И она просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует ее школьников», - напомнил министр.