Общество

В России введут новую программу повышения квалификации педагогов

Новую программу повышения квалификации педагогов «За горизонтами предмета» введут в России, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Также, уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), мы введем новую программу повышения квалификации педагогов. На встрече с "Учителями года" Евгения Владимировна обращалась к вам, – она учитель русского языка и литературы, является классным руководителем физико-математического класса, – и она просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует ее школьников. Для таких учителей мы организуем проект, который назвали "За горизонтами предмета"», - приводит слова Кравцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным РИА Новости.