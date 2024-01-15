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Глава Гдовского района: Организаторы форума «Малая Родина — сила России» подготовили обширную программу

Организаторы Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» подготовили обширную программу. Об этом глава Гдовского района Алексей Васильев рассказал в кулуарах форума, который стартовал в Москве в понедельник, 15 января.

«Организаторы подготовили обширную программу работы на форуме: множество секций, дискуссионных площадок, возможностей для встреч с новыми людьми, представителями органов федеральной власти, бизнеса. Это большая возможность пообщаться со своими коллегами из муниципалитетов всей нашей необъятной родины. Обсудить те насущные проблемы и задачи, которые у нас стоят. Сегодняшний форум – это яркий показатель того, какое сегодня внимание уделяется со стороны федеральной власти местному самоуправлению», – подчеркнул Алексей Васильев.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

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Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.