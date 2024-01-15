Глава Локнянского округа о форуме «Малая Родина — сила России»: Муниципалитеты получат большой импульс для развития

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» даст муниципалитетам большой импульс для развития. Об этом глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал в кулуарах форума, который стартовал в Москве в понедельник, 15 января.
Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.
Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.
Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.