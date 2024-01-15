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Глава Локнянского округа о форуме «Малая Родина — сила России»: Муниципалитеты получат большой импульс для развития

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» даст муниципалитетам большой импульс для развития. Об этом глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал в кулуарах форума, который стартовал в Москве в понедельник, 15 января.

«Мы чувствуем, что федеральная власть понимает запрос муниципалитетов на помощь в тех проблемах, которые копились годами. Есть целое муниципальное сообщество, где эти проблемы можно обсудить. Как участник Школы мэров могу сказать, что нас слышат. Муниципалитеты получат большой импульс для развития», – рассказал Иван Белугин .

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

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Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.