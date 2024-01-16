Общество

В России начнут перерабатывать смартфоны, одежду и посуду

Правительство России утвердило перечень товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, в него вошли около 780 новых позиций, включая строительные изделия, текстиль и электронную технику, сообщает Российский экологический оператор (РЭО).

«В конце декабря правительство РФ приняло ряд подзаконных актов по РОП (расширенной ответственности производителя), в том числе о расширении перечня товаров. Всего в него вошло более 1300 позиций, включая около 780 новых. Это сделано по инициативе РЭО», - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.

Согласно предоставленному РЭО документу, в перечень вошли строительные изделия, одежда и текстиль (одеяла, постельное белье, костюмы, куртки, юбки, комбинезоны), изделия из бумаги и картона (блокноты, тетради, бумажные стаканчики и тарелки), электроника (ноутбуки, портативные компьютеры, смартфоны, принтеры), а также моторные масла, шины и покрышки, пишет РИА Новости.

«Ранее отсутствовало достаточно большое количество потребительских товаров, отходы от которых были не востребованы и попадали в контейнеры твердых коммунальных отходов, и на полигоны. Отсутствовали стимулы по переработке таких товаров, поскольку они не входили в РОП. Сейчас же, в рамках инициативы РЭО, с учетом поддержки правительства РФ, данный пробел был ликвидирован, и указанные товары также начнут перерабатываться и будут создаваться мощности для их утилизации», - приводятся в сообщении слова директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова.

Новые правила расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января этого года. В соответствии с законом ответственность за утилизацию упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Если у компании нет возможность сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.

Ответственность планируется постепенно повышать: в 2025 году компании могут обязать утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%.