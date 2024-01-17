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Общество

Декабрь поставил рекорд по числу опасных природных явлений в России

18.01.2024 16:51|ПсковКомментариев: 0

Более 1190 опасных явлений наблюдалось в России в 2023 году, это на 20% больше показателей 2022 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Для территории нашей страны количество опасных явлений было очень большим, год по количеству опасных явлений занимает второе место после 2021 года. 1191 опасное явление наблюдалось, это сильнейшие ветры, шквалы, сильные осадки, которые мешали жизнедеятельности регионов. По сравнению с прошлым [2022] годом количество опасных явлений увеличилось более чем на 20%, на 22%», - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды в европейской части России.

Так, по словам Вильфанда, исключительная жара с рекордными значениями наблюдалась на юге европейской части России, температура много раз превышала 40 градусов в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском крае. Также сильные осадки были в Приморском крае, пишет ТАСС

«Самое главное, что предупрежденность, успешность этих прогнозов повышается год от года. До 2010 года успешность прогноза опасных явлений не превышала 90%, сейчас она растет и в этом году составила 96%. Это главная задача метеорологов», - подчеркнул он.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в декабре наблюдалось 73 опасных явления, «такого еще не было». «Декабрь был очень мрачным месяцем, продолжительность солнечного сияния составляла всего 4% от возможного. <...> В Москве средняя месячная температура декабря точно соответствовала норме, аномалия составила ноль», - добавил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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