Самые частые причины пожаров в Псковской области назвали в МЧС

Самыми частыми причинами пожаров в Псковской области являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что большое количество пожаров происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности при курении. Также нередко люди нарушают правила эксплуатации печного оборудования.