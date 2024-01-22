Общество

Самые частые причины пожаров в Псковской области назвали в МЧС

Самыми частыми причинами пожаров в Псковской области являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если брать многолетнюю статистику, то у нас преобладают такие причины, как неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Зачастую нарушают их сами собственники поврежденного или уничтоженного имущества. Люди до сих пор халатно относятся к своему имуществу и не соблюдают элементарные требования пожарной безопасности», – рассказал Владислав Соболев.

Он отметил, что большое количество пожаров происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности при курении. Также нередко люди нарушают правила эксплуатации печного оборудования.