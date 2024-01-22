Общество

Волки продолжают разгуливать по Себежу

Волков встретила местная жительница в Себеже вечером 22 января. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня (22 января - ред.) в 7.10 вышла гулять с собакой. По улице Фурманова мимо бывшей транспортной инспекции шли два волка. Агрессии не проявили, побежали в сторону Первомайской улицы. Будьте осторожны. Не отпускайте детей без взрослых», - написала местная жительница.

Ранее сообщалось, что охотники не могут решить проблему с волками в Себеже, так как использовать доступные орудия охоты в городе запрещено.