Общество

Порядка пяти волков обитают в городской черте Себежа

Охотники не могут решить проблему с волками в Себеже, так как использовать доступные орудия охоты запрещено. Об этом заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На территории Себежа живут четыре-пять особей, в городской черте. Мало того, что это нацпарк, это городская черта. Применять доступные нам орудия охоты мы там не имеем права, травить их или ставить капканы тоже нельзя. Только ждать, пока они выйдут за пределы города и нацпарка, других вариантов нет», - рассказал Андрей Горкунов.

Он уточнил, что использовать оружие в черте города для обеспечения общественной безопасности могут только сотрудники полиции. Такой опыт на территории Псковской области уже был.

Ранее два волка напали на собак в деревне Новоселье под Себежем 11 января. Собак от хищников смогла отбить хозяйка.

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Также волки загрызли собаку в Себеже на перекрестке улиц Первомайской и Братьев Боровковых.