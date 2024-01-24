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Общество

Великолукский медколледж подготовит кадры для профсоюзных санаториев

24.01.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

Великолукский медицинский колледж подготовит кадры для профсоюзных санаториев в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с руководителем профсоюзного санатория «Голубые озёра» Григорием Коротаевым и председателем областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжеликой Шундер с рабочим визитом посетил Великолукский медицинский колледж.

Профессиональное образовательное учреждение имеет базу, оснащенную современным медицинским оборудованием. Ежегодно по различным программам среднего медицинского звена здесь проходит обучение более 400 человек, также осуществляется переподготовка и переобучение. В медколледже функционирует общежитие, для студентов оборудован тренажерный зал, комнаты отдыха, специализированная библиотека, столовая, музей медицины Великих Лук и Великолукского района. Есть студенческая храмовая комната. 

Цель рабочего визита - проработка программы обучения среднего медицинского персонала санаторно-курортных учреждений Псковской области. Участники отметили особую проработку данного вопроса директором Великолукского медицинского колледжа Александром Шулаевым. В ближайшее время планируется доработать и подписать соглашение, по которому будет сформирован целевой набор группы студентов непосредственно для нужд профсоюзных санаториев.

Также договорились сразу запустить ознакомительные выезды для учащихся в территориально близкий санаторий - «Голубые озёра». В дальнейшем состоится обсуждение с социальными партнёрами возможности включения здравниц в перечень медицинских учреждений, которые по постановлению правительства Псковской области дают право студентам, обучающимся по целевому направлению, получать стипендию.

«Вместе с Великолукским медицинским колледжем мы уже сегодня делаем много для закрепления кадров. Убеждён, что эта работа должна быть системной. Мы должны максимально усилить развитие новых направлений сотрудничества. Кадры решают всё!» - отметил Игорь Иванов.

Теги: #великие луки #профсоюзы #облсовпроф #голубые озера
Источник: Псковская Лента Новостей
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