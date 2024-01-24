Общество

Рост цен на авиабилеты прогнозируют в России в 2024 году

Стоимость авиаперевозок в России в 2024 году увеличится примерно на 10 процентов из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли, считает главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.

Российская авиаотрасль последние годы находится в зоне турбулентности. Из-за пандемии, локдаунов и снижения доходов населения резко упал спрос на авиаперевозки, напомнил Роман Гусаров. Тем не менее к началу 2022 года спрос вышел на доковидный уровень, однако уже в марте появились санкции, которые серьезно повлияли как на сами перевозки, так и на авиапарк и возможности его пополнения. Под запрет попали не только поставки зарубежных самолетов и запчастей к ним, но и техническое обслуживание, и страхование бортов.

В аналитических материалах Центробанка, опубликованных на сайте ведомства, отмечается, что заграничных лизингодателей обязали забрать у российских перевозчиков предоставленные в аренду лайнеры. Кроме того, было приостановлено действие иностранных сертификатов летной годности для самолетов, эксплуатирующихся российскими компаниями. И, наконец, российским перевозчикам закрыли воздушное пространство над Евросоюзом и частью Северной Америки, пишет «Парламентская газета».

«Помимо этого, на территории России было закрыто большинство южных аэропортов, на долю которых приходилась пятая часть пассажиропотока. В результате в мае 2022 года авиаперевозки в целом снизились на треть к уровню IV квартала 2021 года, в том числе международные — почти на две трети. Эти ключевые факторы определяли функционирование отрасли в 2022-2023 годах», — говорится в материалах регулятора.

Преодоление возникших проблем потребовало структурной перестройки отрасли как в части географии авиаперевозок, так и в части авиапарка. Для его сохранения с весны прошлого года пассажирские самолеты, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями, начали постепенно выводить из иностранных реестров и выкупать у зарубежных лизингодателей.

Сегодня российский авиапарк насчитывает более тысячи судов, почти три четверти из них — магистральные. Они способны перевозить 120-130 миллионов пассажиров в год. В основном это иностранные машины, в дальнейшем парк будут пополнять новыми отечественными самолетами. Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли России, до 2030 года планируется выпустить более 500 магистральных лайнеров.

Как пояснил Роман Гусаров, чтобы сгладить все негативные последствия санкций отрасли, в позапрошлом году были предоставлены беспрецедентные 170 миллиардов субсидий, что позволило отечественным авиакомпаниям сдерживать рост цен на билеты. В прошлом году цены начали расти. По данным Центробанка, более всего авиабилеты прибавили в стоимости на Юге и Северо-Западе России, а также в Сибири. При этом благодаря субсидированию авиаперевозок на Дальнем Востоке стоимость авиабилетов в октябре выросла всего на 10,3 процента к прошлому году.

В ЦБ объясняют такую динамику возросшими издержками перевозчиков. «Так, расходы одной крупной авиакомпании на топливо выросли за девять месяцев 2023 года в среднем на четверть, а на обслуживание авиапарка — в полтора раза. Суммарно это обеспечило увеличение себестоимости полета более чем на 30 процентов», — говорится в декабрьском докладе ЦБ, посвященном региональным экономикам.

По словам Гусарова, в последние годы темпы удорожания авиабилетов значительно отставали от темпов роста издержек авиакомпаний. Этому способствовало значимое государственное финансирование отрасли в 2022 году, уточнил он. Однако с начала весенне-летнего периода 2023 года, в том числе в условиях возросшего спроса, предприятия начали активнее переносить возросшие издержки в цены. В ЦБ не исключают, что повышению цен может способствовать и сокращение бюджетных субсидий авиаперевозчикам.

«Запуск новых маршрутов и развитие внутреннего туризма способствовали росту спроса и восстановлению объема авиаперевозок. При этом возросшие издержки авиакомпаний, в том числе из-за необходимости импортозамещения запчастей, а также уменьшение масштабов субсидирования отрасли значимо повлияли на рост цен авиабилетов. По мере исчерпания этих факторов он будет постепенно замедляться», — делает вывод регулятор.

В то же время Роман Гусаров полагает, что россиянам не стоит рассчитывать на снижение стоимости авиаперевозок в 2024 году. Цены на билеты, по его прогнозам, будут и дальше расти, «потому что себестоимость уже снижаться не будет». «Субсидии от государства вряд ли в таких объемах стоит ожидать для компенсации расходов. Поэтому цены будут расти, но уже более скромными темпами, примерно в рамках инфляции. Скорее всего, в следующем году рост будет в районе 10 процентов», — резюмировал эксперт.