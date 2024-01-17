Общество

«Дневной дозор»: нужно ли дотировать авиаперелеты в Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему дотирования авиаперевозок в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

За последние годы Псковский международный аэропорт имени княгини Ольги заметно изменился. Ремонт помещений, установка современного оборудования, открытие зоны общепита, увеличение числа рейсов, появление новых направлений полётов... Всё это подстегнуло и рост пассажиропотока. О дальнейших планах по развитию авиасообщения в Псковской области в конце минувшего года заявил губернатор Михаил Ведерников.

Он заверил, что действующая маршрутная сеть будет сохранена, а количество рейсов из регионального центра в Москву – удвоено. Вместе с этим рассматривается и возможность появления нового направления – полёты из Пскова в Дагестан. В модернизацию аэропорта, по словам Михаила Ведерникова, и впредь будут вкладываться большие средства. Но развитие «воздушной гавани», в том числе, подразумевает прямое дотирование авиарейсов из областного бюджета. Средства на эти цели тратятся значительные, речь идёт о десятках миллионов рублей.

На этом фоне накануне принятия бюджета представитель оппозиционной партии «Яблоко» Артур Гайдук выступил с предложением пожертвовать дотациями на авиаперелёты. И направить деньги на решение социальных проблем. Коллеги парламентария из других фракций это предложение не поддержали.

Так нужно ли дотировать авиасообщение? Если да, то в каком объёме? Об этом в программе «Дневной дозор».

Если отменить дотации на авиаперелёты, псковский аэропорт встанет. Ни одного авиарейса из регионального центра в этом случае не будет. Так что «рационального зерна» в этой идее нет, убежден губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы же тоже внимательно подходим, как только мы видим, что выползает коммерческая составляющая, мы берем дотацию. Перевозчик жалуется, но, извините, что называется, бизнес - есть бизнес, ничего личного. Этого нельзя делать ни в коем случае. Мы что, хотим Псковскую область медвежьим углом сделать? Столько сил, времени и средств потратили. Такая колоссальная поддержка была, чтобы мы раскачали, к нам вся страна летит, в другие регионы летят. Мы сейчас по гостинице в этом году (2023 – ред.) чуть меньше 200 номеров ввели, и в следующем чуть меньше 200 введем, имею в виду про модульные гостиницы. Это же тоже значимая часть нашей экономики».

Тем временем руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном собрании депутатов Артур Гайдук подчеркнул: отказываться от дотирования авиаперелётов, действительно, не стоит. А вот осуществлять этот процесс «в разумных пределах» нужно. Во-первых, для того, чтобы уравнять цены на авиаперелеты и поездки железнодорожным транспортом. А во-вторых, чтобы получить возможность направить «освободившуюся сумму» на решение острых социальных проблем.

«Не может стоить билет на самолет дешевле, чем общий. Это как минимум несправедливо. Если действительно при отсутствии дотирования у нас все закроется, то да, дотировать их нужно. Но это должно быть в разумных пределах. Деньги, которые сэкономятся при привлечении дотирования, я уже говорил, - на квартиры для детей-сирот. Мы не можем этот вопрос решить уже много много лет. У нас огромная очередь, больше двух тысяч детей стоят в очереди на квартиру. С той интенсивностью решения вопроса, которая существует сейчас, мы просто этот вопрос не решим никогда. Всегда будет хвост только увеличиваться».

С тем, что на этой сфере воздушных перевозок можно попытаться экономить, не согласился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. По его словам, прекращение дотирования авиаперевозок повлечёт за собой не только остановку работы псковского международного аэропорта, но и в целом ухудшение экономической обстановки в регионе. Из-за этого на решение других проблем, которые волнуют горожан, останется ещё меньше денег. А произойдёт это потому, объяснил Александр Котов, что эффективное функционирование транспортной системы – одно из условий развития экономики. Поэтому развивать эту сферу будут и дальше.

«У нас будут выделены денежные средства - больше 300 миллионов - на реконструкцию площади возле аэропорта в Пскове, чтобы эта инфраструктура соответствовал всем современным требованиям. У нас будут по-прежнему маршруты в Москву, на юг. Сейчас нужно использовать любые возможности для того, чтобы как можно больше авиационных маршрутов было из псковского аэропорта. Тогда мы можем рассчитывать на то, что здесь будет развиваться и экономика. Если по 24 часа в сутки добираться до Псковской области, чтобы здесь организовать производство, то никакой инвестор в современное время этим заниматься не будет. Регулярные задержки авиационных рейсов губят пассажиропоток. Дотациями стараемся его приподнять, чтобы эффективно работала авиакомпания и авиаперевозчик. Такими задержками они его просто губят, это недопустимо. Здесь два момента. Если это задержка из-за того, что по техническим причинам не принимает псковский аэропорт, например, не почистили взлетно-посадочную полосу, то это проблема, которую нужно решать. И уже этот вопрос решается, а именно выделить денежные средства на приобретение специальной техники для приведения в порядок взлетно-посадочной полосы. А если это задержка по вине авиаперевозчиков, значит, их надо ругать за это. Если мы хотим, чтобы у нас был устойчивый пассажиропоток, мы должны всячески стремиться к тому, чтобы перелеты выполнялись строго по расписанию».

Не каждый регион России может похвастаться действующим аэропортом. На это обстоятельство указал президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Он добавил, что, например, в соседней Новгородской области территорию аэропорта уже застроили жилыми кварталами. На этом фоне наличие в Пскове собственной воздушной гавани добавляет городу очков в глазах потенциальных инвесторов.

«Псковский аэропорт - это серьезное конкурентное преимущество в транспортной сфере, которое позволяет нам еще бороться за инвестиционную привлекательность нашего региона. Здесь на чаше весов свобода коммуникации, стоимость проезда из Пскова в Москву и дальше через Москву, как в другие регионы России. Это не умаляет значения других направлений расходов. Но нужно понимать, что первично, что вторично и где создаются деньги. Деньги создаются именно бизнесом, а бизнесу для контактов и для развития производства, торговли и поставок товаров необходимы нормальное сообщение и доставка всех комплектующих. Не все у нас ввозится на автомобилях и на поездах. В данном случае многие комплектующие, особенно для сферы медицины, возятся на самолетах».

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков идею о снижении размера дотаций на авиаперевозки раскритиковал. По его словам, развитое авиасообщение – гарант мобильности. И люди привыкают к этой свободе передвижения. Благодаря этому субсидирование этого направления в будущем может даже не потребоваться.

«Инициатива Гайдука на самом деле понятна. Он вообще за то, чтобы в Пскове жили при лучинах и, соответственно, не развивались. Понятно, любая страна из коллективного Запада хочет, чтобы Россия не развивалась. Что такое авиаперевозки? Это возможность быстрого перемещения. Что такое быстрое перемещение - это возможность быстро реагировать на ту ситуацию, которая сложилась. Безусловно, это надо развивать. Сейчас ремонтируется аэропорт, и там, может быть, 2-3 года будет субсидирование, но в дальнейшем некие субсидии это уже не потребует. Люди привыкают: час времени - и ты в Москве, вечером ты уже дома. Опять же, если ехать отдыхать: час - и ты в Москве, можешь лететь из Москвы в любое место, где необходимо провести отдых».

Авиаперевозки помогают раскрывать страну для её жителей – подчеркнула экономический эксперт, заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Ольга Торбич. Она также добавила, что воздушное сообщение Псковской области с другими регионами способствует притоку рабочей силы.

«Это и трудовая миграция может быть изменена, и высококвалифицированные специалисты могут привлекаться в регион, которые будут понимать, что они не всегда могут перевезти семью, но работать могут, перемещаясь. Если вы говорите про необходимость субсидирования, его надо делать, как бы там кто против не был. Нет, это необходимость. Регион пока еще только наращивает пути развития, то есть этот период надо пройти, он занимает время».

Наличие авиасообщения и появление новых маршрутов, ко всему прочему, – важный фактор для реализации туристического потенциала региона, отметила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко. Поэтому увеличение количества рейсов и появление новых направлений – несомненное благо.

«Мы очень рады, что в прошлом году появился новый маршрут Псков - Минск. Это работа нашего губернатора с Республикой Беларусь. Думаю, что маршрут у нас возобновится. Для этого у нас есть все ресурсы, чтобы наши гости и туристы из Белоруссии прилетали к нам. Надеемся на то, что к нам приедут наши уважаемые гости из Дагестана. Планируется это направление. Там тоже очень многое можно посмотреть. Направление очень важное и нужное для туристов. Подчеркну, что наши туристы используют авиасообщение».

Развитие авиасообщения в регионе – благо. И экономить на нём не стоит. Такую точку зрения озвучило большинство собеседников. Они уверены: экономика в Псковской области развивается, в том числе, благодаря эффективному транспортному сообщению. Логика здесь такова: средства, которые вкладываются в это направление сейчас, спустя время окупятся сторицей. Тогда-то дотировать авиаперевозки не будет необходимости, потому что найдутся компании, которые и сами захотят летать в наш регион.

Светлана Пикалёва