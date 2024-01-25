Общество

«Дружинники» в Куньинском районе ознакомились с работой подавителя дронов

Очередное занятие отряда «Дружина» прошло в Куньинском районе 24 января. Его провёл руководитель Великолукского филиала АНО «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Юрий Богданов. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Лебедев / Telegram

Основной темой занятия стало ознакомление с работой сканера частот и подавителя дронов. Члены отряда также отработали тактику использования длинноствольного оружия.

Напомним, летом власти Псковской области создали «Дружину Александра Невского» - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области.