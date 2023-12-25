Михаил Ведерников: «Дружина» сыграла значимую роль в предотвращении атак дронов

Отряд «Дружина» в Псковской области сыграл значимую роль в предотвращении атак беспилотников после нападения на псковский аэропорт в последние дни лета. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава региона отметил, что роль дружинников была значима и в ночь нападения на псковский аэропорт.
Михаил Ведерников подчеркнул, что в отряд «Дружина» входят неравнодушные люди, которые жертвуют значительную часть своего личного времени ради общественной безопасности. Часть людей в «Дружине» - отставные военные, сотрудники правоохранительных органов, которые ушли на пенсию.
Напомним, летом власти Псковской области создали «Дружину Александра Невского» - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области.