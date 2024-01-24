Петр Алексеенко: Нужно не допускать неэффективного расходования средств на здравоохранение

Нужно не допускать неэффективного расходования средств на здравоохранение. Об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко (КПРФ) на сессии регионального парламента 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Расходы на здравоохранение на 2024 год в бюджете РФ запланированы в размере 3,6-3,7% от ВВП при необходимых 7%. При таком финансировании качественное здравоохранение получить невозможно. Эти деньги нужно расходовать экономно, не допускать неэффективного расходования», - отметил он.
Также Петр Алексеенко указал на необходимость уделять внимание профилактике заболеваний. «Тут не требуется больших затрат. И получим здорового человека», - добавил депутат.