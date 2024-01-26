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Общество

Конкурс детских рисунков прошел в псковском управлении Росгвардии

27.01.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Конкурс детских рисунков прошел в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе рисунков «Был город фронт - была блокада», в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Ребята представили на суд жюри работы, выполненные акварелью, гуашью, фломастером и карандашом. На своих рисунках дети изобразили события военных лет, военную технику, сам блокадный город и, конечно, людей, на долю которых выпало перенести почти 900 дней блокады.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность. Дети будут награждены грамотами и подарками.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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