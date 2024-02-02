Карантин по бешенству ввели в Новоржевском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Карантин ввели на территории деревни Алтун и прилегающей территории радиусом до 1,3 км.
На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введен 60-дневный карантин. В деревне Алтун будет проводиться выездная вакцинация для профилактики бешенства среди домашних животных. Остальные жители района могут бесплатно вакцинировать своих животных против бешенства на станции по борьбе с болезнями животных в Новоржеве.
Это уже второй случай в регионе в этом году заражения животных бешенством.