Общество

Карантин по бешенству ввели в Новоржевском муниципальном округе

Карантин по бешенству ввели в Новоржевском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Карантин ввели на территории деревни Алтун и прилегающей территории радиусом до 1,3 км.

«На территорию населенного пункта в место, где жители подкармливают бездомных кошек, пришла енотовидная собака. Животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством», - сообщили в правительстве.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории введен 60-дневный карантин. В деревне Алтун будет проводиться выездная вакцинация для профилактики бешенства среди домашних животных. Остальные жители района могут бесплатно вакцинировать своих животных против бешенства на станции по борьбе с болезнями животных в Новоржеве.

Это уже второй случай в регионе в этом году заражения животных бешенством.