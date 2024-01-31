Общество

Бешенство диагностировали у енотовидной собаки в Псковской области

Бешенство диагностировали у енотовидной собаки в Псковской области 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской облветлаборатории.

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«Это второй случай бешенства с начала 2024 года. Все диагностические исследования проведены в рамках государственного эпизоотологического мониторинга», - отметили в учреждении.

Жителям и гостям региона напомнили, что не стоит подходить к диким животным и пытаться их погладить или покормить. Заражение людей происходит при укусе, ослюнении, оцарапывании больным животным.

«Важно помнить, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до проявления клинических признаков. Болезнь смертельна. Лечения нет. От бешенства спасает жизнь людей и животных только своевременная вакцинация.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!» - заключили в облветлаборатории.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели на территории эпизоотического очага в поселке Идрица Себежского района.