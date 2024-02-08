Общество

Полицейский в Пскове предложил руку и сердце своей возлюбленной во время присяги

В Центре профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области группа слушателей приняла присягу сегодня, 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Будущие полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности. Новоиспеченных сотрудников к присяге привел начальник Центра профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Харитонов.

От регионального управления МВД выступил заместитель начальника управления по работе с личным составом полковник полиции Александр Збарашевский. Он пожелал им добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, а также профессионального роста и верности служебному долгу.

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился председатель Совета ветеранов ОВД Псковской области полковник милиции в отставке Николай Северинюк и подчеркнул, что главное для молодого сотрудника – как можно быстрее перенять опыт коллег, которые, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь новым специалистам.

На торжественном мероприятии молодых сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями от руководства УМВД России по Псковской области и Центра профессиональной подготовки за выполнение особо важных и сложных задач в служебной деятельности, а также за проявленную инициативу и примерность при несении службы.

Неожиданным для всех присутствующих стал поступок младшего лейтенанта полиции Алексея Рогалева. Сразу после торжественной части присяги он предложил руку и сердце своей возлюбленной лейтенанту полиции Ладе Зоновой. Молодые люди познакомились в Центре профессиональной подготовки.

Как уточнили в ведомстве, Алексей решил, что в такой важный день для каждого сотрудника органов внутренних дел, как присяга, он сделает предложение своей возлюбленной, для нее это стало неожиданностью. Девушка ответила молодому человеку согласием.

Теперь полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.