Общество

Рождаемость и смертность снизились в Псковской области

Рождаемость снизилась в Псковской области в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные приводятся в сборнике Псковстата о социально-экономическом положении Псковской области в январе-декабре 2023 года.

За январь-ноябрь 2023 года в Псковской области родились 3 789 детей, за аналогичный период 2022 года на свет появились 3 994 детей, то есть в минувшем году на 205 детей меньше.

При этом сократилось и количество умерших, в том числе упала младенческая смертность. За январь-ноябрь 2023 года в области умерли 9 042 человека, в том числе 16 детей в возрасте до года, из за аналогичный период 2022 года из жизни ушли 9 873 человек, включая 24 младенца. Таким образом число умерших сократилось на 831.

Напомним, в Псковской области разрабатывают программу поддержки беременных.