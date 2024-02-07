Общество

Программу поддержки беременных разрабатывают в Псковской области

Проект региональной программы по профилактике искусственного прерывания беременности, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин разработали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил отдельные мероприятия проекта с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и главным врачом Псковского клинического перинатального центра Марией Грищук.

Программа направлена на поддержку беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, начиная с самого первого визита к врачу-гинекологу: от оказания необходимой медицинской и психологической помощи до разъяснения имеющихся федеральных и региональных мер поддержки детства и материнства.

Реализация программы также предполагает внедрение новых, более деликатных подходов к работе с беременными женщинами и женщинами, которые только планируют стать матерями. Кроме того, в программе прописан новый образ профильных отделений учреждений здравоохранения в регионе — популяризующий осознанное материнство и позитивное отношение к многодетным семьям.

Главврач Псковского клинического перинатального центра Марина Грищук отметила, что программа разработана на основе глубокого анализа причин прерывания беременности женщинами и призвана в дальнейшем направлять будущих мам на принятие гуманных решений.

«Старт программы был очевиден. В регионе снижаются показатели рождаемости: с 7 тысяч случаев в период до 2017 года до 4 тысяч случаев в 2023 году», — обратила внимание Марина Гаращенко.

Михаил Ведерников в целом проект программы одобрил, внеся в него ряд корректировок и предложений. Глава региона подчеркнул, что программа должна стать эффективным инструментом для поддержки семьи, отцовства, материнства и детства. В конце декабря прошлого года в Псковской области принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, который направлен на улучшение демографической ситуации.